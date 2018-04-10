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XC40 получил российский ценник
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Volvo XC40 получил российский ценник 

Car-Mania 4 часа назад
Фото: Volvo
Шведский кроссовер Volvo XC40 будет стоить от 2 160 000 рублей. За эти деньги покупатели получат автомобиль с передним приводом, дизельным мотором D3 объемом 2,0 литра мощностью 150 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Система полного привода поднимет цену паркетника до 2 285 000 рублей. Самая дорогая версия Volvo XC40 оценивается в 3 045 000 рублей.
Покупатели могут выбрать из двух дизельных и двух бензиновых моторов. Все двигатели имеют объем 2,0 литра. Дизельные двигатели D3 и D4 мощностью 150 л.с., и 190 л.с. У бензинового мотора Т4 мощность 190 л.с., а топовый Т5 выдает 249 л.с.
Новый Volvo XC40 оснащен передовыми системами безопасности, которыми славится компания. В частности имеется функция Pilot Assist, City Safety, система предотвращения съезда с дороги, Cross Traffic Alert — система предупреждения об автомобилях, движущихся в поперечном направлении, с функцией автоматического торможения, а также система визуальной помощи при парковке с камерой кругового обзора.
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