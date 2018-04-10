Самый продвинутый в истории: Ford представил новый Focus

Популярная компактная модель Ford Focus четвертой генерации преобразилась внешне, обзавелась новыми двигателями и получила новый комплекс систем безопасности

После серии интригующих анонсов американская компания Ford официально представила модель Focus нового, четвёртого по счёту поколения. Популярный компактный автомобиль получил пересмотренный дизайн экстерьера и интерьера, роскошную версию Vignale и «проходимую» Active, а также новый ассортимент бензиновых и дизельных двигателей.

Представленный Ford Focus нового поколения предназначен для европейского рынка. Мало того, американская марка уже огласила цены модели для британского рынка. Так, в Великобритании за новинку будут просить не менее £17 930, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 1 481 000 рублей. Первые поставки запланированы на сентябрь, а дилеры уже принимают заказы.

Как и предшественник, Ford Focus нового поколения будет предложен клиентам в кузове хэтчбек, седан и универсал. Помимо этого, для популярной компактной модели предусмотрена роскошная версия Vignale, а также «проходимая» модификация Active.

Представители американской марки отмечают, что Ford Focus нового поколения — это самый «совершенный и технически вооруженный Focus в истории». Автомобиль «обладает новой концептуальной философией дизайна, призванной объединить внешний стиль с классной аэродинамикой и более просторным и хорошо построенным интерьером».

Четвёртое поколение модели Ford Focus построено на новой платформе C2, которая улучшает внутреннее пространство, безопасность при столкновении и аэродинамику для лучшей экономии топлива. Колесная база машины увеличилась на 53 мм, что помогло увеличить пространство в салоне, сокращая передние и задние свесы. Жёсткость кузова на кручение увеличилась на 20% в сравнение с предыдущим поколением.

В конструкции автомобиля новой генерации использовано больше высокопрочной стали, что позволило добиться снижения массы. В частности, согласно данным производителя, новый Ford Focus стал на 88 кг легче предшественника. Габаритная длина кузова — 4378 мм, что на 18 мм больше предшественника.

Для более богатых и дорогих версий американской новинки предусмотрена независимая задняя подвеска. В арсенале модели Ford Focus нового поколения значится адаптивный круиз-контроль с возможностью полной остановки и автоматического старта, модернизированные адаптивные фары головного света, а также система соблюдения рядности движения и распознавания дорожных знаков.

Кроме этого, для автомобиля доступен проекционный дисплей, усовершенствованная функция полуавтоматической парковки, система контроля «слепых» зон, камера заднего вида, функция распознавания пешеходов и велосипедистов, а также адаптивная подвеска.

Что касается «железа». Для нового поколения модели Ford Focus предусмотрена новая гамма бензиновых и дизельных моторов. Так, в линейке двигателей значится 3-цилиндровый движок 1.0 EcoBoost, мощностью 85, 100 и 125 лошадиных сил. Также предусмотрены 1,5-литровые 4-цилиндровые агрегаты, развивающие 150 и 185 л.с. Топовый двигатель получил функцию деактивации одного цилиндра.

В гамме дизелей нового Форд Фокус значится 1,5-литровый агрегат EcoBlue, развивающий 95 и 120 лошадиных сил, а также 2,0-литровый агрегат со стальными поршнями, мощностью 150 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Силовые агрегаты автомобиля сочетаются 6-ступенчатой «механикой» или новой 8-диапазонной автоматической трансмиссией.

Как уже отмечалось, модель Ford Focus четвёртого поколения будет предлагаться в кузове 5-дверный хэтч, седан и универсал. Помимо всего прочего, для автомобиля предусмотрена роскошная версия Vignale. Также для машины будет доступна кросс-версия Active, спортивная ST и «заряженная» модификация RS.

Известно, что серийный выпуск новинки будет налажен на немецком заводе компании Ford. Старт производства — июнь текущего года. При этом машины для американского рынка будут выпускать в Китае. Как сообщает издание Autonews, сроки появления нового «Фокуса» в России будут озвучены позже.