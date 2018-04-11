Ещё
«АвтоВАЗ» выпустит Lada XRay для бедных
Далее:
Читайте также:
Ещё

«АвтоВАЗ» выпустит версию Lada XRay для бедных 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» планирует выпуск новой, сверхбюджетной версии популярного городского хэтчбека Lada XRay. По сведениям из источников внутри отечественного автогиганта, конвейер Волжского автомобильного завода выпустил уже несколько экземпляров доступной модификации «ХРей».
Отличаться от той версии Lada XRay, которая сейчас представлена на рынке, будет более скудным оснащением. Автомобиль обуют в 15-дюймовые «штампы», лишат аудиосистемы, а также электростеклоподъемников и антипробуксовочной системы. В список оснащения «XРей» для бедных войдут: обычная печка, аудиоподготовка, одна подушка безопасности и усилитель руля. Приводить в движение автомобиль будет 1,6-литровый бензиновый мотор на 106 лошадиных сил, работающий в паре с механической трансмиссией.
Отметим, что «АвтоВАЗ» пока не сообщал о планах по выпуску бюджетной версии XRay. Название этой модификации российского хэтчбека также пока не объявлено. Судя по всему, стоимость доступной модификации XRay при столь скудном оснащении составит менее 600 тысяч рублей. Ценник базовой версии этой модели сейчас начинается от 615 тысяч рублей.
Daily-Motor: последние новости
Названы самые надежные автомобили в мире Глава Volkswagen Маттиас Мюллер уходит в отставку В РФ начинаются продажи кроссовера Volvo XC40
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы самые надежные автомобили1
Рассекречен новый Ford Focus2
Mazda представила свежую версию пикапа BT-50
«АвтоВАЗ» выпустит ультрабюджетную Lada Xray3
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение