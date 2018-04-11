«АвтоВАЗ» выпустит Lada XRay для бедных

«АвтоВАЗ» выпустит версию Lada XRay для бедных

Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» планирует выпуск новой, сверхбюджетной версии популярного городского хэтчбека Lada XRay. По сведениям из источников внутри отечественного автогиганта, конвейер Волжского автомобильного завода выпустил уже несколько экземпляров доступной модификации «ХРей».

Отличаться от той версии Lada XRay, которая сейчас представлена на рынке, будет более скудным оснащением. Автомобиль обуют в 15-дюймовые «штампы», лишат аудиосистемы, а также электростеклоподъемников и антипробуксовочной системы. В список оснащения «XРей» для бедных войдут: обычная печка, аудиоподготовка, одна подушка безопасности и усилитель руля. Приводить в движение автомобиль будет 1,6-литровый бензиновый мотор на 106 лошадиных сил, работающий в паре с механической трансмиссией.

Отметим, что «АвтоВАЗ» пока не сообщал о планах по выпуску бюджетной версии XRay. Название этой модификации российского хэтчбека также пока не объявлено. Судя по всему, стоимость доступной модификации XRay при столь скудном оснащении составит менее 600 тысяч рублей. Ценник базовой версии этой модели сейчас начинается от 615 тысяч рублей.