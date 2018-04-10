«АвтоВАЗ» выпустит ультрабюджетную Lada Xray

C марта текущего года АвтоВАЗ ведет работу над запуском "нулевой" комплектации для Lada Xray. Более того, с начала апреля несколько первых автомобилей уже покинули заводской конвейер, об этом сообщает паблик RCI News в соцсети ВКонтакте.

Внешне бюджетный Xray можно будет отличить по 15-дюймовым штамповым колесам, черным неокрашенным боковым зеркалам и дверным ручкам.

Машину постарались максимально "облегчить" за счет оборудования, чтобы снизить цену. Так, в комплектацию войдут: одна подушка безопасности, аудиоподготовка, электростеклоподъемники в передних дверях, усилитель руля, ABS, ESP, противобуксовочная система и система помощи при начале движения на подъеме.

Городской хэтчбек получит двигатель объемом 1,6 литра, мощностью 106 л.с. и будет работать в паре с механической коробкой передач.

Сейчас самый дешевый Lada Xray предлагается дилерами за 614 900 рублей. Можно предположить, что ультрабюджетная версия будет стоить меньше 600 тысяч. Когда она появится в продаже — не уточняется.

Кстати, в последние несколько месяцев продажи Lada Xray падают. Например, в марте 2018 года дилеры российского автогиганта реализовали 2957 автомобилей Xray, что на 2,1% меньше результата годичной давности. А в феврале реализация модели снизились на 9,6%. В то же время автомобиль по-прежнему входит в Топ-20 отечественного рынка. Появление дешевой версии, судя по всему, должно подстегнуть интерес россиян к Xray.

Ранее, напомним, испытания "внедорожной" Lada Xray засняли на видео. Ожидается, что Xray Cross получит пластиковый обвес, увеличенный клиренс и диски 17-диаметра. Интерьер должен отличаться повышенным комфортом и другой отделкой. В салоне будут цветные вставки из пластика и кожи, более яркая комбинация приборов, а также переобшитые сиденья и бокс-подлокотник.

Кроме того, АвтоВАЗ получил патент на модель Lada Xray Sport. Впрочем, официальной информации о том, когда концепт Lada Xray Sport пойдет в серийное производство, до сих пор нет.