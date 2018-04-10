«Роснефть» начала выпуск экологичного бензина «Евро 6»

Компания "Роснефть" приступила к промышленному выпуску улучшенных высокооктановых бензинов "Евро 6". По своим эксплуатационным свойствам, а также экологическим показателям, новый вид топлива существенно превосходит выпускаемый в стране бензин "класса 5".

Так, в бензинах марки "Евро 6" меньше серы, что снижает коррозийную активность, меньше бензола и, следовательно, ниже токсичность выхлопных газов, меньше олефиновых углеводородов, которые при сгорании образуют в двигателе нагар, снижено содержание ароматических углеводородов и смол. В цифрах это выглядит так: угарного газа в выхлопе (CO) — меньше на 9,5%, CH (различны углеводородные соединения) — меньше на 3,6%, NOx (оксиды азота) — меньше на 3,9%. При этом хранится такой бензин лучше и дольше.

"Для бензина "Евро-6" мы проводили испытания, в сравнении со стандартным бензином экологического класса К-5, в результате чего мы установили, что бензин "Евро-6" обладает улучшенными экологическими свойствами, — рассказывает начальник отдела топлива Всероссийского института по переработке нефти Михаил Ершов . — То есть, в отработавших газах снижена концентрация вредных веществ, таких как оксид углерода, оксид азота и не сгоревших водородов. Так же такой бензин обладает улучшенными эксплуатационными свойствами. При его работе снижается количество отложений в топливной системе, что продлевает срок службы автомобиля. Бензин "Евро-6", разрабатывался "Роснефтью" с учетом более жестких норм по ряду показателей, в частности, по содержанию серы, ароматических водородов, бензола, олефиновых водородов. Потребитель и общество в целом получат улучшение экологии, что благоприятным образом отразится на качестве жизни в крупных городах".

Бензина с подобными высококачественными показателями не выпускают даже в Европе.

"Сегодня Россия по требованиям качества топлива ориентируется на Европу, — говорит Михаил Ершов. — На самом деле в Европе не самые жесткие требования к качеству и экологическим показателям топлива. Наиболее жесткие требования в Калифорнии. Лос-Анджелес — это огромная агломерация, где очень много автомобилей, расположенная в долине. Из-за этого, там большие проблемы с фотохимическим смогом, который образуется в результате вредных выбросов, содержащихся в газах автомобилей. Чтобы снизить подобное давление на экологию, в Лос-Анджелесе серьезно ужесточили требования к автомобильному бензину. Разработка "Роснефти" как раз "идет в ногу" с самыми высокими мировыми требованиям к автомобильному топливу".

Первыми оценить улучшенные свойства бензинов "Евро 6" смогут в Республике Башкортостан. В качестве пилотного проекта там уже начали продавать новинку марок АИ-95-K5 "Евро 6" и ATUM — 95 "Евро 6".

"Начать производство и продажу нового топлива, которое получило наименование ATUM — 95 "Евро 6", мы решили в Башкирии, в "Башнефти", которая известна своими традициями нефтепереработки и выпускает около 10% всех автобензинов в России", — отмечает вице-президент по нефтепереработке НК "Роснефть" Александр Романов.

"Почему-то считается, будто высокие технологии — это только смартфоны какие-нибудь. Нет, в каждом секторе они свои. Поэтому правильно, что "Роснефть" выпускает бензины "Евро 6" с улучшенными экологическими показателями", — говорит директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

Наличие высококачественных бензинов считается маркером уровня экономики.