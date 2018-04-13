Раскрыта российская комплектация Lifan X70 

Менее, чем через неделю на отечественном рынке стартуют продажи нового паркетника модели Lifan X70.
Для России производитель подготовил только одну версию кроссовера. Под капотом автомобиля будет стоять двухлитровый мотор на бензине с мощностью в сто тридцать шесть лошадиных сил. Что касается комплектаций, то они будут доступны в полном объёме (Basic, Standart, Comfort и Luxury). Все автомобили будут работать в паре с коробкой передач на пять ступеней механического типа. А две последние топовые модификации могут получить ещё и вариаторную установку. В продаже будет доступен только передний привод.
В базовую комплектацию новинки войдут семнадцатидюймовое диски, противотуманки, система контроля состояния водителя, датчик давления в шинах и аудиосистема. В следующей модификации будет доступен кондиционер, система круиз-контроля, обогрев зеркал, электропривод наружных зеркал и задний парктроник.
В модификации Comfort будет установлен современный мультимедийный комплекс с девятидюймовым экраном и камерой заднего вида. В топовой же версии будет доступна кожаная отделка руля, электроприводы кресел, люк, кнопка запуска двигателя и многое другое.