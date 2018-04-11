Глава Volkswagen уходит в отставку

Глава Volkswagen Маттиас Мюллер уходит в отставку

Председатель правления одного из крупнейших мировых автомобильных гигантов — Volkswagen AG — может покинуть концерн уже в ближайшее время. Как пишут западные СМИ со ссылкой на собственные источники, Маттиас Мюллер уйдет в отставку, а его место займет Херберт Дис, один из топ-менеджеров.

Ожидается, что объявление об уходе Мюллера с поста руководителя VW AG будет сделано 20 апреля в рамках заседания наблюдательного совета.