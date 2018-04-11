Ещё
Глава Volkswagen уходит в отставку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава Volkswagen Маттиас Мюллер уходит в отставку 

Daily-Motor 3 часа назад
Фото: Daily-Motor
Председатель правления одного из крупнейших мировых автомобильных гигантов — Volkswagen AG — может покинуть концерн уже в ближайшее время. Как пишут западные СМИ со ссылкой на собственные источники, Маттиас Мюллер уйдет в отставку, а его место займет Херберт Дис, один из топ-менеджеров.
Ожидается, что объявление об уходе Мюллера с поста руководителя VW AG будет сделано 20 апреля в рамках заседания наблюдательного совета.
Причины, по которым Маттиас Мюллер лишится своего места в компании, не разглашаются. Что касается его возможного сменщика, господина Дисса, то до присоединения к Volkswagen он трудился в BMW и Bosch.
Daily-Motor: последние новости
Названы самые надежные автомобили в мире «АвтоВАЗ» выпустит версию Lada XRay для бедных В РФ начинаются продажи кроссовера Volvo XC40
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
«Мост глупости» калечит машины4
Названы самые надежные автомобили2
«АвтоВАЗ» выпустит Lada XRay для бедных
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение