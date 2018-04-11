Ещё
Volkswagen Jetta получит спортивную версию GLI
Далее:
Читайте также:
Ещё

Седан Volkswagen Jetta получит спортивную версию GLI 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: Volkswagen
В течение 2018 года немецкая компания Volkswagen планирует вывести на североамериканский рынок производительную версию компактного седана Jetta, под названием GLI. Такая версия автомобиля получит 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, отдача которого составит 220 лошадиных сил.
Об этом сообщает популярное издание Autoblog, ссылаясь на неназванного представителя немецкого бренда. Как отмечает ресурс, официальная премьера спортивного седана VW Jetta GLI состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2018 года, или же в начале следующего года, в рамках мотор-шоу в Чикаго.
Стоит отметить, что более мощный двигатель — это не единственное отличие седана Volkswagen Jetta GLI от обычной модели. Так, по информации издания, автомобиль получит перенастроенную подвеску. Что касается силового агрегата. Ожидается, что под капотом седана расположится 2,0-литровый мотор от модели Golf GTI.
Напомним, 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель модели Golf GTI способен генерировать 220 лошадиных сил и 349 Нм крутящего момента. В свою очередь, скажем, что сейчас седан Volkswagen Jetta нового поколения доступен в США с 1,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с наддувом, который производит 147 л.с. (249 Нм). Предположительно, автомобиль будет доступен как с 6-ступенчатой механической трансмиссией, так и 6-диапазонным «автоматом» с двойным сцеплением.
Помимо всего прочего, седан VW Jetta GLI получит ряд уникальных стилистических решений в оформление экстерьера и интерьера. Например, у автомобиля появится сотовая решётка радиатора, уникальные боковые юбки, эксклюзивные колёса, рулевое колесо с «плоским дном», спортивные кресла, металлические педали.
Очевидно, что спортивный седан Volkswagen Jetta GLI окажется самым дорогим в линейке модели, стоимость которой в настоящее время варьируется от $18 545 до $29 545.
LiveCars.Ru: последние новости
«АвтоВАЗ» выпустит «бюджетную» версию модели LADA Xray Внедорожник Suzuki Jimny покинул конвейер Самый продвинутый в истории: Ford представил новый Focus
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы самые надежные автомобили1
Рассекречен новый Ford Focus2
Mazda представила свежую версию пикапа BT-50
«АвтоВАЗ» выпустит Lada XRay для бедных
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение