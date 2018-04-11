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В России начнут собирать китайский пикап Foton
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В России начнут собирать китайский пикап Foton 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Китайская компания Foton планирует в текущем году запустить в России сборку пикапа Tunland. На конвейер встанет обновленная версия модели, которую начали продавать на китайском рынке.
От дорестайлинговой версии новинка отличается фарами головного света, решеткой радиатора, иными бамперами и дисками, светодиодными ходовыми огнями, а также расширителями колесных арок из неокрашенного пластика.
В салоне пикапа появилась новая передняя панель, другой блок климат-контроля и мультимедийная система с навигацией.
Пикап предлагается со 136-сильным бензиновым двигателем 2.4 и 163-сильным дизелем Cummins объемом 2,8 литра. Агрегаты работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Foton Tunland доступен как с задним, так и с полным приводом.
В Китае обновленный пикап стоит от 88,8 тысячи юаней (891 тысяча рублей по текущему курсу).
На российском рынке дорестайлинговый Tunland предлагается только со 163-сильным дизелем. Цены на модель начинаются от 1 549 900 рублей.
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