«Мост глупости» калечит машины

Мост на окраине Петербурга недавно стал называться в народе «Мост глупости». Трёхметровое сооружение раз за разом калечит автомобили. Но вина за это лежит на невнимательных водителях, игнорирующих и предупреждение на самом мосту, и череду предупреждающих знаков перед ним. Грузовики, которые пытаются проехать под мостом, лишаются крыш, причём такие дорожно-транспортные происшествия происходят почти ежедневно. Фиксируют ДТП сотрудники находящегося поблизости кафе. По их данным, мост «нанёс травмы» уже 145 автомобилям.