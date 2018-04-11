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«Мост глупости» калечит машины
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«Мост глупости» калечит машины 

Рамблер 1 час назад
Мост на окраине Петербурга недавно стал называться в народе «Мост глупости». Трёхметровое сооружение раз за разом калечит автомобили. Но вина за это лежит на невнимательных водителях, игнорирующих и предупреждение на самом мосту, и череду предупреждающих знаков перед ним. Грузовики, которые пытаются проехать под мостом, лишаются крыш, причём такие дорожно-транспортные происшествия происходят почти ежедневно. Фиксируют ДТП сотрудники находящегося поблизости кафе. По их данным, мост «нанёс травмы» уже 145 автомобилям.
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