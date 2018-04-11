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Хозяин попытался помешать угону и поплатился
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Хозяин попытался помешать угону и поплатился 

Рамблер 54 минуты назад
Американский автолюбитель, ехавший по трассе в штате Флорида, запечатлел, как владелец угнанной машины пытается помешать угонщице. Сначала водитель не понял, что видит в зеркале заднего вида, но потом следовавшая сзади машина подъехала ближе и оказалось, что на капоте лежит мужчина, загораживая обзор водителю. Авто при этом двигалось со значительной скоростью. Он крикнул автолюбителю, что женщина, находящаяся за рулём, угнала его автомобиль. Затем угнанная машина ускорилась и умчалась вперёд. Оказалась ли угонщица в руках полиции, не сообщается.
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