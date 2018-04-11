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В Дубае заменят обычные автомобильные номера на цифровые
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В Дубае заменят обычные автомобильные номера на цифровые 

Daily-Motor 5 часов назад
Фото: Daily-Motor
Пресс-служба управления дорог и транспорта Дубая (RTA) сообщила о планах по замене обычных автомобильных номерных знаков на цифровые. Металлические номера, использующиеся сейчас на автомобилях, зарегистрированных в эмирате Дубай, сменят экраны с цифровыми значениями.
Новая система, которую планируют применить в RTA, называется Tag to Connect. Ее использование позволит упразднить процедуру по замене автомобильных номеров.
При желании владельцы машин смогут сменить комбинацию на цифровом номере, сделав официальный запрос к RTA через приложение или через сайт дубайского департамента по регистрации транспортных средств.
Тестировать новый формат автомобильных номеров в Дубае начнут уже в мае этого года. Переход на цифровые номера стартует в начале 2019 года.
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