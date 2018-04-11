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Продажи нового Jimny стартуют в начале 2019 года
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Продажи нового Suzuki Jimny стартуют в начале следующего года 

Auto.Today 1 час назад
Фото: JcNews.ru
Четвертое поколение Suzuki Jimny поступит в продажу в начале 2019 года, всего через несколько месяцев после его официальной презентации на Токийском автосалоне в октябре текущего года.
Разрабатывая новую модель, японский производитель решил сохранить прочную и весьма квадратную кабину нынешнего Suzuki Jimny, а также предложить дополнительные технологии и больше современности в интерьере. Несмотря на то, что автомобиль не сможет напрямую конкурировать с Peugeot 2008, Renault Captur и другими представителями В сегмента, он имеет действительно впечатляющие возможности.
Привычная конструкция в сочетании с полноприводной системой AllGrip Pro позволят компактному автомобилю достойно проезжать даже самые сложные участки.
По предварительным данным, длина нынешнего поколения, которое на 135 миллиметров больше Volkswagen Up!, может немного увеличиться. Благодаря чему производитель предоставит больше свободного пространства для ног задних пассажиров.
Предполагается, что в будущем Suzuki Jimny будет оснащен как бензиновым двигателем с турбонаддувом, производящим 110 лошадиных сил, так и 1,2-литровым атмосферным вариантом.
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