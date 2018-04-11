В России уже появилась жёлтая разметка

С началом лета в силу вступит ГОСТ, который будет разрешать использовать новые цвета для нанесения дорожной разметки.

Жёлтая разметка появилась на отечественных дорогах впервые. Сейчас она используется в Мурманской области в рамках изучения эффективности новых обозначений. В ближайшем будущем яркая разметка должна появиться в Карелии.

Напомним, что согласно утверждённому нововведению, принимать решение о необходимости внедрения цветной разметки будут региональные и муниципальные власти. Жёлтая разметка должна появиться только на тех участках дороги, на которых недавно был проведён ремонт. В таком случае она будет держаться около одного года, а вот если нанести жёлтую разметку на старый асфальт, то она не продержится больше четырёх месяцев. Кроме того, с помощью жёлтого цвета можно будет размечать зоны, на которых запрещён обгон.

Синяя разметка будет использоваться для обозначения мест платной и бесплатной парковки. Профильные эксперты считают, что в холодное снежное время года или же в сильный туман белая разметка становится практически невидимой, из-за чего повышается риск возникновения аварий.