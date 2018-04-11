Ещё
UAZ построил оранжевый Patriot за миллион рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

UAZ построил оранжевый Patriot за миллион рублей 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor
Компания UAZ подготовила экспедиционную спецверсию модели Patriot, которая уже с завода оснащена широким набором внедорожного оборудования. Цена — 1 039 990 рублей. Новинка является самым дорогим вариантом модели, не считая модификации, посвященной игре World Of Tanks.
Экспедиционный UAZ Patriot укомплектован пакетом Off-Road, в состав которого входит лебедка и защита рулевых тяг, багажником на крыше, лестницей на задней двери, самоблокирующимся дифференциалом задней оси, дугами для защиты порогов и внедорожными покрышками BF Goodrich All-Terrain.
В списке оснащения входит кондиционер, дополнительный отопитель салона, мультимедийная система с семидюймовым дисплеем, а также навигация с предустановленными картами России, Беларуси, Казахстана и Украины. Для «экспедиционника» разработан специальный шильдик и предложены два эксклюзивных окраса кузова: оранжевый и зеленый.
Под капотом UAZ Patriot установлен 2,7-литровый атмосферный двигатель, мощность которого составляет 135 лошадиных сил и 217 Нм момента. Коробка — пятиступенчатая «механика». Привод — подключаемый полный с двухступенчатой раздаткой: механической в базе, для других комплектаций с электронным управлением.
Начальная версия внедорожника — «Классик» — стоит от 719 тсяч рублей. Самая дорогая — спецверсия World Of Tanks — от 1 159 000 рублей.
В прошлом году максимально подготовленную для бездорожья модификацию Lada 4x4 представил «АвтоВАЗ». Версию под названием Bronto оснастили лифтованной подвеской, расширенными колесными арками, внедорожными покрышками и самоблокирующимися дифференциалами в обоих мостах.
Motor.ru: последние новости
Компания Suzuki завершила выпуск внедорожника Jimny Названы российские цены на кроссовер Volvo XC40 В России началась тестовая сборка обновленного Nissan X-Trail
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Названы самые надежные автомобили2
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге1
В России уже появилась жёлтая разметка
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение