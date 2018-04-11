Названы цены флагманского кроссовера Chery Tiggo 8

Китайская компания Chery огласила предварительные цены на новый флагманский кроссовер Tiggo 8. Старт продаж автомобиля популярного сегмента SUV состоится сразу же после публичной презентации модели, которая пройдёт в рамках Пекинского автосалона 2018 года.

Напомним, впервые новый серийный кросс Chery Tiggo 8 был представлен журналистам в феврале текущего года. Однако на тот момент компания не озвучила никаких характеристик модели, а также список доступного оборудования. Теперь же компания распространила дополнительную информацию и предварительный прайс-лист.

Предварительные цены нового флагманского кроссовера Chery Tiggo 8 — от 100 000 до 141 000 юаней, что по текущему обменному курсу валют эквивалентно 991 000 — 1 398 000 рублей. Окончательный прайс-лист автомобиля будет опубликован после публично премьеры.

Новый флагманский вседорожник Chery Tiggo 8 имеет следующие габариты: 4 700/1 860/1 746 мм. Размер колёсной базы — 2 710 мм. Таким образом, новинка оказалась самым крупным автомобилем сегмента SUV в линейке китайского бренда. Высота дорожного просвета — 200 мм.

В основе автомобиля лежит «тележка» T1X, на которой также базируются такие модели, как Tiggo 5x и Tiggo 7. Хотя прошлогодний концепт Exeed TX, по мотивам которого построена новая серийная модель, был построен на платформе M3X.