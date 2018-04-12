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Самый дешевый внедорожник России вновь подорожал
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Самый дешевый внедорожник России вновь подорожал 

Автовести 1 час назад
Фото: АвтоВАЗ
В январе 2018 года АвтоВАЗ уже поднимал цены на весь модельный ряд: тогда прибавка в цене составила около 2,5%. И вот теперь — новое подорожание, которое пока коснулось только внедорожника Lada 4x4 в отдельных комплектациях.
Трехдверная Lada 4x4 прибавила в цене 6000 рублей, сообщает "Автостат". Рост цены пока затронул только машины 2018 года выпуска в комплектациях Standard и Luxe.
Теперь "Нива" с двигателем 1,7 (83 л.с.) в версии Standard стоит 489 900 рублей, в исполнении Luxe — 505 900 рублей, а Luxe с кондиционером обойдется уже в 527 900 рублей. Цены указаны без акций и спецпредложений.
По данным агенства, в России за первый квартал 2018 года продали 7075 новых внедорожников Lada 4x4 (+16,5%).
Ранее в апреле Тольяттинский автозавод расширил цветовую палитру модели Lada 4х4 за счет камуфляжного варианта окраски кузова. Прежде такой цвет был доступен только владельцам лимитированной юбилейной версии "Нивы", однако теперь его могут получить покупатели обычной трехдверной модификации внедорожника. Доплата за защитный окрас составляет 29 000 рублей.
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