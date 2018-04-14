Где российские автолюбители меняют резину при смене сезонов

Как не сопротивлялась зима, но весна все же пришла. А значит пришло время подумать о замене зимней резины на летнюю.

"Автостат" провел онлайн-опрос, где был задан всего один вопрос: "Где вы обычно "переобуваете" свой автомобиль?". В опросе приняли участие 3600 респондентов.

Как выяснилось, 53,4% опрошенных не видят глобальной проблемы в замене резины и собираются выполнить это дело самостоятельно в собственном гараже.

Обратятся в недорогую автомастерскую 27,5%. В специальный автосалон предпочитают обращаться около 8% опрошенных.

Вдвое меньше респондентов воспользуются услугами специализированной частной фирмы. До 3% участников опроса обратятся за помощью к другу или знакомому. А вот около 2% вообще не меняют резину и ездят на одной.

Тут важно понимать, что сезонная резина — это не прихоть или бахвальство. Это требование безопасности прежде всего. Поэтому меняйте резину вовремя и если не уверены в своих силах, лучше перестрахуйтесь и обратитесь к профессионалам.