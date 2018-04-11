Лучшим среди пикапов в первом квартале назван Mitsubishi L200

В период январь-март на российском авторынке было распродано пикапов Mitsubishi L200 1074 единицы. Этот результат превосходит прошлогодний в восемь раз. В своем классе автомодель охватила 39% всего российского авторынка.

Лидировал L200 и прошлом месяце. Тогда россияне приобрели обсуждаемую автомодель 778 раз. А это уже свыше 50% всех пикапов.

Довольно высокий вклад в общее дело сделал и корпоративный сегмент авторынка РФ. Тут было реализовано до 45% пикапов L200 по итогам первого квартала.

В марте этот показатель еще выше — до 70%.

Если рассматривать продажи обсуждаемой автомодели в разрезе всего модельного ряда Mitsubishi, представленного на авторынке Российской Федерации, то то сегмент под L200 охватит до 15%.

Автомобиль хорошо покупается благодаря своей надежности, простоте управления и комфорту. Машина конечно больше фермерского типа, но применение находит и в городах России.