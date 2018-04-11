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Лучшим среди пикапов в первом квартале назван Mitsubishi L200
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Лучшим среди пикапов в первом квартале назван Mitsubishi L200 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В период январь-март на российском авторынке было распродано пикапов Mitsubishi L200 1074 единицы. Этот результат превосходит прошлогодний в восемь раз. В своем классе автомодель охватила 39% всего российского авторынка.
Лидировал L200 и прошлом месяце. Тогда россияне приобрели обсуждаемую автомодель 778 раз. А это уже свыше 50% всех пикапов.
Довольно высокий вклад в общее дело сделал и корпоративный сегмент авторынка РФ. Тут было реализовано до 45% пикапов L200 по итогам первого квартала.
В марте этот показатель еще выше — до 70%.
Если рассматривать продажи обсуждаемой автомодели в разрезе всего модельного ряда Mitsubishi, представленного на авторынке Российской Федерации, то то сегмент под L200 охватит до 15%.
Автомобиль хорошо покупается благодаря своей надежности, простоте управления и комфорту. Машина конечно больше фермерского типа, но применение находит и в городах России.
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