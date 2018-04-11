«Лада» вошла в мировой рейтинг автомобилей

Volkswagen, Ford, Лада » вошла в рейтинг самых популярных авто в мире по итогам продаж новых автомобилей за февраль 2018-го. Российская компания реализовала 29 175 машин. Первую пятерку рейтинга заняли Toyota Nissan , а также Honda

Сергей Канаев Руководитель Федерации автовладельцев Росс ии, руководитель общественного движения «Автомобильный союз»:

— В последние годы уделялось очень много внимания тому, чтобы Волжский автомобильный завод начал выпускать конкурентоспособные автомобили. Я думаю, что усиление позиций «Лады» на мировом рынке как раз связано с тем, что не так давно были выпущены мощные флагманы — « Лада Веста » и «Лада Икс Рей». К тому же, естественно, важную роль сыграла стоимость. Ведь цена покупки на сегодняшний день довольно демократична. Маркетологи очень правильно рассчитали ценовой диапазон и соответствие рабочих функций самого автомобиля, угадали с запросами целевой аудитории. С другой стороны, здесь все-таки сильно сказалось влияние крупной французской автомобилестроительной компании, с которой у «АвтоВАЗа » началось сотрудничество. Они хорошо понимают специфику продвижения автомобилей в мире. В совокупности все эти факторы послужили тому, чтобы «Лада» начала подъем своих продаж. Надеюсь, она их и продолжит. Основной рынок сбыта для российских автомобилей — страны, где востребована ценовая политика в сегменте «эконом». Большая часть продаж сконцентрирована все же на нашем континенте. Это обусловлено и удобством доставки, и близостью к тем странам, которых устраивают предлагаемые «Ладой» цены. В меньшей степени это, конечно, Европа, хотя Румыния и Польша покупают наши машины довольно активно. А вот азиатский рынок в этом плане завоеван наверняка.

Дмитрий Болысов, автоэксперт:

— Главное преимущество автомобилей «Лада» — цена. Именно она и определяет покупательскую способность и количество потенциальных клиентов. Полагаю, в первую очередь низкая стоимость и вызвала подъем популярности этой марки авто на мировом рынке. Второй, пусть не самый позитивный, фактор заключается в том, что население все-таки за последнее время не разбогатело. При этом автомобили все же должны покупаться. Ездить-то всем хочется, и желательно не на автобусе. Могу добавить, что качество отечественных автомобилей стало значительно лучше, чем было раньше. Новые модели, выпускаемые «АвтоВАЗом», вполне конкурентоспособны. А дешевый и притом ремонтопригодный автомобиль во всем мире будет популярным. Есть индийские автомобили, тоже очень демократичные в плане цены, но при этом быстро ломающиеся. О китайских можно сказать то же самое. По сути это одноразовые модели. А мы все-таки предлагаем автомобиль достаточно крепкий, причем с очень выгодными условиями по ремонту. В этом главное выгодное отличие от прямых конкурентов: чтобы починить «Ладу», ее владельцу вовсе не обязательно идти в дилерский центр. Не знаю, какие финансовые вливания идут в этот концерн, но популяризация российских автомобилей в последнее время невероятно активная. Так что «Ладу» остается только поздравить с новыми успехами и достижениями.

Анатолий Круташов, преподаватель кафедры «Автомобили и транспортно-технологические системы» Московского Государственного Машиностроительного Университета, кандидат технических наук:

— Рост популярности «Лады» на мировом рынке — по сути, очень спорный вопрос. От чего считать? Если этому периоду предшествовало какое-то падение, то такие показатели еще ни о чем не говорят. Это не более чем восстановление прежних позиций. До «хорошего» тут еще очень далеко, ведь текущие объемы производства на «ВАЗе», насколько мне известно, почти в три раза меньше, чем в советское время. Так что хвастать сейчас нечем. В том, что растет доля на рынке, тоже есть подводные камни. Ведь спрос на дешевые автомобили демонстрирует нерадостную тенденцию: нищает народ. Отдельно хочу затронуть вмешательство французской автокомпании в дела отечественного автопрома. Под ее давлением происходит постепенная замена агрегатов на импортные, а это значит, что сокращаются именно наши объемы производства. Вслед за этим последует уменьшение рабочих мест, увольнения на предприятиях, которые производят составные агрегаты, среди которых коробки передач, тормозные узлы, рулевое управление. Я опасаюсь, что французская компания превратит наш мощный комплексный завод в сборочное предприятие с умеренными объемами. Ведь рост продаж мог бы быть и больше. Но замена агрегатов приводит к увеличению цен. «Лады Весты» и «Икс Рей» стоят дороже, чем могли бы. В итоге с нашего рынка попросту «снимут сливки», но развития общественного завода не допустят.