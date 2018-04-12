Камер фотовидеофиксации в Москве станет больше 

Столичные власти совместно с ГИБДД планируют на 40% нарастить число дорожных камер — к концу года их будет более 2,5 тысяч, включая мобильные «Паркрайты».
Комплексы установят прежде всего на трассах с высоким уровнем аварийности — на МКАД, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинском проспекте и других магистралях. Несколько сотен приборов планируется поставить на перекрёстках для наказания водителей, не желающих пропускать пешеходов, пишет «Коммерсантъ».
Начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко рассказал, что сегодня на столичных дорогах установлено 1450 стационарных камер и 370 мобильных. В этом году планируется поставка ещё 740 новых комплексов.