Ещё
Камер фотовидеофиксации в Москве станет больше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Камер фотовидеофиксации в Москве станет больше 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
Столичные власти совместно с ГИБДД планируют на 40% нарастить число дорожных камер — к концу года их будет более 2,5 тысяч, включая мобильные «Паркрайты».
Комплексы установят прежде всего на трассах с высоким уровнем аварийности — на МКАД, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинском проспекте и других магистралях. Несколько сотен приборов планируется поставить на перекрёстках для наказания водителей, не желающих пропускать пешеходов, пишет «Коммерсантъ».
Начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко рассказал, что сегодня на столичных дорогах установлено 1450 стационарных камер и 370 мобильных. В этом году планируется поставка ещё 740 новых комплексов.
Говорит Москва: последние новости
Глава Гидрометцентра рекомендовал москвичам пока не переходить на летнюю резину Конфискованный у экс-губернатора Сахалина Bentley продан на аукционе за 6 млн руб. Власти не признали Москву самым страдающим от заторов городом Европы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился4
В Москве появилась новая схема мошенничества с участием ГИБДД
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге2
Названы самые надежные автомобили3
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение