Камер фотовидеофиксации в Москве станет больше

Столичные власти совместно с ГИБДД планируют на 40% нарастить число дорожных камер — к концу года их будет более 2,5 тысяч, включая мобильные «Паркрайты».

Комплексы установят прежде всего на трассах с высоким уровнем аварийности — на МКАД, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинском проспекте и других магистралях. Несколько сотен приборов планируется поставить на перекрёстках для наказания водителей, не желающих пропускать пешеходов, пишет «Коммерсантъ».