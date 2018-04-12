Ещё
В Москве появилась новая схема мошенничества с участием ГИБДД
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве появилась новая схема мошенничества с участием ГИБДД 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
В Москве появилась новая схема вымогательства денег с автомобилистов, сообщает Car&Travel.
Так, сначала мошенники подкладывают под дворник машины жертвы записку, в которой сообщают о якобы имевшем место ДТП: «виновник», а на самом деле жертва, «задел» чужое авто.
Жертва звонит по указанному номеру в попытке объяснить, что никакого ДТП на самом деле не было, однако обманщики непреклонны. Более того, они сообщают, что уже подали заявление в ГИБДД, а на все предложения встретиться, чтобы уладить дело при помощи европротокола, отвечают отказом.
При этом мошенники не врут о подаче заявления: ГИБДД возбуждает административное дело по факту оставления места ДТП, жертва получает повестку и начинается административное расследование. Однако последнее должно быть подписано и жертвой тоже, в связи с чем объектом расследования становится уже мошенник, то есть мнимая жертва.
Более того, в деле может появиться даже запись с камеры, установленной, например, у подъезда. На ней будут видны якобы столкнувшиеся авто, но не само столкновение. Тем не менее дорожным полицейским такого видео будет достаточно, чтобы передать дело в суд, который и «разберется».
Однако, отмечает издание, многие мировые суды часто принимают решения вопреки законам и здравому смыслу, возможно, из-за загруженности или безразличия, а справедливость можно найти, лишь пройдя через множество инстанций.
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Внедорожник переехал бабулю трижды7
«УАЗ» разработал специальную версию «Патриот»
«Тихая паника»: как подорожают автомобили1
Машина вспыхнула на АЗС5
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение