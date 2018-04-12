В Москве появилась новая схема мошенничества с участием ГИБДД

В Москве появилась новая схема вымогательства денег с автомобилистов, сообщает Car&Travel.

Так, сначала мошенники подкладывают под дворник машины жертвы записку, в которой сообщают о якобы имевшем место ДТП: «виновник», а на самом деле жертва, «задел» чужое авто.

Жертва звонит по указанному номеру в попытке объяснить, что никакого ДТП на самом деле не было, однако обманщики непреклонны. Более того, они сообщают, что уже подали заявление в ГИБДД , а на все предложения встретиться, чтобы уладить дело при помощи европротокола, отвечают отказом.

При этом мошенники не врут о подаче заявления: ГИБДД возбуждает административное дело по факту оставления места ДТП, жертва получает повестку и начинается административное расследование. Однако последнее должно быть подписано и жертвой тоже, в связи с чем объектом расследования становится уже мошенник, то есть мнимая жертва.

Более того, в деле может появиться даже запись с камеры, установленной, например, у подъезда. На ней будут видны якобы столкнувшиеся авто, но не само столкновение. Тем не менее дорожным полицейским такого видео будет достаточно, чтобы передать дело в суд, который и «разберется».

Однако, отмечает издание, многие мировые суды часто принимают решения вопреки законам и здравому смыслу, возможно, из-за загруженности или безразличия, а справедливость можно найти, лишь пройдя через множество инстанций.