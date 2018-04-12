Dongfeng представил стильное кросс-купе Fengguang ix5

Китайская компания Dongfeng провела официальную премьеру нового стильного кросс-купе Fengguang ix5. На «домашний» рынок купеобразный SUV выйдет до конца текущего года.

В основе нового спортивного внедорожника Dongfeng Fengguang ix5 лежит шасси модели Fengguang 580, которую китайская компания хочет привести в Россию. Однако новый автомобиль получил совершенно иной дизайн экстерьера и интерьера.

К сожалению, представив новое кросс-купе Dongfeng Fengguang ix5 китайская компания не рассекретила подробную информацию о модели. Так, в настоящее время нет данных о габаритах новинки. У технического «донора» они следующие: 4 680/1 845/1 715 мм. Размер колёсной базы — 2 780 мм.

Известно, что в оснащение нового кросс-купе Dongfeng Fengguang ix5 входит информационно-развлекательная система китайской компании Baidu , основанная на платформе Apollo. Мультимедиа-комплекс оснащён функцией голосового управления. Причём при помощи голосовых команд водитель может открыть/закрыть багажник, включить обогрев кресел и многое другое.

Помимо этого, в арсенале стильного кросс-купе Dongfeng Fengguang ix5 значатся такие опции, как система предупреждения о выходе из полосы движения, система предотвращения столкновений, светодиодная оптика, камеры кругового обзора и 18-дюймовые «катки».

Новый кросс Dongfeng Fengguang ix5 получил 1,5-литровый бензиновый двигатель с наддувом, мощностью 150 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступает вариатор. Тип привода — только передний. В настоящее время компания не огласила цены и комплектации новинки. Как уже отмечалось, старт продаж кросс-купе запланирован на 2018 год.