Dongfeng предложит россиянам два новых кроссовера

Китайская компания Dongfeng планирует предложить россиянам два новых кроссовера Fengguang 580 и AX4. Об этом сообщает популярное издание «Колёса.ру», ссылаясь на официальных представителей российского офиса бренда.

В частности, в течение 2018 года на территории России стартуют продажи кроссовера Dongfeng 580. Второй автомобиль сегмента SUV — Dongfeng AX4 — появится в нашей стране в 2019 году. На родине эти модели предлагаются под брендами Fengguang и Fengshen соответственно.

В свою очередь, в России новые «внедорожники» китайской марки Dongfeng будут предлагаться под брендом DFM. В беседе с журналистами генеральный директор российского представительства компании Dongfeng Ван Пэн рассказал:

«В этом году мы получаем на AX4 европейский сертификат, и на его базе потом получим ОТТС, но, видимо, уже только в начале 2019 года. Однако у нас будет российская новинка в этом году — Glory 580 (Dongfeng Fengguang 580 Glory DXK6470 — прим. ред.)».

Рублёвые цены и комплектации новинок Dongfeng для РФ пока секрете. В Поднебесной кроссовер Fengguang 580 предлагается в двух версиях, которые отличаются друг от друга оформлением экстерьера и интерьера. Габариты: 4 680/1 845/1 715 мм. Колёсная база — 2 780 мм. Китайским клиентам эта модель доступна в 7-местной вариации.

В зависимости от версии, для кроссовера Fengguang 580 предусмотрены двигатели объёмом 1,5 (150 л.с.) и 1,8 (139 л.с.) литра. Трансмиссия — 5МКП или вариатор. Тип привода — только передний. Предполагается, что до России доберётся обычная версия модели.

Компактный «паркетник» Dongfeng Fengshen AX4 в Китае предлагается с «атмосферником» 1.6 (124 л.с.) и турбодвигателем 1.4 (140 л.с.). Трансмиссия — 5МКП или 6-диапазонный «робот». Тип привода — только передний. Габариты: 4 195/1 780/1 622 мм. Размер колёсной базы — 2 580 мм.