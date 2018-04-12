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Дорожные нововведения довели до истерики жителей
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Дорожные нововведения довели до истерики жителей 

Рамблер 2 часа назад
Жителей голландской деревни оригинальная задумка властей довела до истерики. Нововведение заключалось в том, чтобы дать водителям знать, что они превысили разрешённую скорость. Если скорость автомобиля была выше 60 км/ч, то дорога начинала «исполнять» местный гимн. Но с самого первого дня обнаружилась недоработка — при проезде одновременно нескольких машин звуки накладывались друг на друга, отчего возникала неконтролируемая какофония. Жители расположенных поблизости домов буквально сходили с ума от этой кошмарной музыки. По их требованиям «поющую дорогу» закрыли.
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