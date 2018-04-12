Мартовским фаворитом продаж Дальневосточного региона названа Toyota LC Prado 

Статистическая аналитика по Дальневосточному ФО от автоаналитиков «Автостата» показали — в марте здесь вновь другой лидер продаж.
На авторынке региона было распродано 88 единиц автомоделей Toyota Land Cruiser Prado. Прежний фаворит Toyota RAV4 уступил всего одну единицу (87 ед.).
Третий в весеннем рейтинге УАЗ «Патриот». Россияне, проживающие на Дальнем Востоке стали обладателями 64 таких машин.
К мартовской десятке обсуждаемого региона примкнули автомодели: Toyota Land Cruiser (61 ед.), Hyundai Creta (54 ед.), Nissan Terrano (46 ед.), Lexus RX (42 ед.), Nissan X-Trail (41 ед.), Lexus LX (39 ед.), а также Toyota Fortuner (32 ед.).
В целом в марте автодилеры в данном регионе реализовали россиянам 1145 единиц новой автотехники, что на 3,5% превосходит прошлогодние показатели.
Как можно видеть из представленного рейтинга, спрос у местных автолюбителей в основном на японскую автотехнику. Сказывается близость границы.