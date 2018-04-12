Мартовским фаворитом продаж Дальневосточного региона названа Toyota LC Prado

Статистическая аналитика по Дальневосточному ФО от автоаналитиков «Автостата» показали — в марте здесь вновь другой лидер продаж.

Третий в весеннем рейтинге УАЗ «Патриот». Россияне, проживающие на Дальнем Востоке стали обладателями 64 таких машин.

В целом в марте автодилеры в данном регионе реализовали россиянам 1145 единиц новой автотехники, что на 3,5% превосходит прошлогодние показатели.

Как можно видеть из представленного рейтинга, спрос у местных автолюбителей в основном на японскую автотехнику. Сказывается близость границы.