Volvo показала электрический грузовик

Volvo показала свой первый электрический грузовик FL Electric

Компания Volvo провела презентацию своего первого серийного электрического грузового автомобиля под названием FL Electric. Первые два экземпляра этой модели поступят в распоряжение компании по переработке мусора Renova , а также транспортной фирме TGM.

Электрический грузовик «Вольво» оснащается электрическим мотором, выдающим порядка 252 лошадиных сил мощности. Сочетается эта установка с 2-ступенчатой трансмиссией и комплектом литий-ионных батарей емкостью от 100 до 300 кВт/ч. Запас хода автомобиля составляет 300 километров. Зарядить машину от стационарной розетки до максимального значения получится за 10 часов. При использовании специальной зарядной станции время подзарядки автомобиля «до полного» сократится до 2 часов.

Полноценная серийная сборка новых электрических грузовиков FL Electric стартует в начале 2019 года.