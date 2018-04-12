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Nissan представил рамный внедорожник Terra
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Официально: Nissan представил рамный внедорожник Terra 

LiveCars.Ru 13 часов назад
Фото: Nissan Motor Company
Японская компания Nissan Motor Company провела официальную презентацию нового рамного внедорожника Nissan Terra. Премьера автомобиля, построенного на базе пикапа Nissan Navara, состоялась в Поднебесной.
Как рассказали представители японской марки, помимо Китая новый внедорожник Nissan Terra планируется продавать в других азиатских странах. Главными конкурентами машины называются такие модели, как Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport.
Габаритная длина кузова нового внедорожника Nissan Terra составляет 4 882 мм. Показатели ширины и высоты — 1 850 и 1835 мм соответственно. Расстояние между осями — 2 850 мм. Клиренс (высота дорожного просвета) — 225 мм. Отметим, что в отличие от прямых конкурентов Nissan Terra предлагается только с пятиместным салоном.
По технике новый внедорожник Nissan Terra практически идентичен пикапу Navara. Так, у автомобиля задний мост с пружинами и креплением на пяти рычагах. Тип привода — задний или жестко подключаемый полный. Внедорожник Nissan Terra 4WD имеет блокировку заднего дифференциала.
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