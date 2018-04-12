Официально: Nissan представил рамный внедорожник Terra

Японская компания Nissan Motor Company провела официальную презентацию нового рамного внедорожника Nissan Terra. Премьера автомобиля, построенного на базе пикапа Nissan Navara , состоялась в Поднебесной.

Как рассказали представители японской марки, помимо Китая новый внедорожник Nissan Terra планируется продавать в других азиатских странах. Главными конкурентами машины называются такие модели, как Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport

Габаритная длина кузова нового внедорожника Nissan Terra составляет 4 882 мм. Показатели ширины и высоты — 1 850 и 1835 мм соответственно. Расстояние между осями — 2 850 мм. Клиренс (высота дорожного просвета) — 225 мм. Отметим, что в отличие от прямых конкурентов Nissan Terra предлагается только с пятиместным салоном.

По технике новый внедорожник Nissan Terra практически идентичен пикапу Navara. Так, у автомобиля задний мост с пружинами и креплением на пяти рычагах. Тип привода — задний или жестко подключаемый полный. Внедорожник Nissan Terra 4WD имеет блокировку заднего дифференциала.