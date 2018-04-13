Dongfeng хочет наладить сборку авто в России

В настоящее время компания Dongfeng ещё не приняла решение по поводу того, будут ли в России работать производственные площадки для сборки автомобилей их бренда. Вопрос находится на стадии проработки возможных вариантов.

Впервые о перспективе развития китайского бренда в нашей стране рассказал генеральный директор отечественного представительства компании. По его словам, именно российский рынок является для китайцев стратегически важным, хотя машины модели Dongfeng и показывают достаточно скромные результаты продаж.

Компания не только рассматривает варианты о возможном строительстве собственного завода, но и обдумывает возможность выпускать свою продукцию на существующих отечественных мощностях. Одновременно с этим в Поднебесной есть недозагруженная площадка, которую также планируется задействовать в производстве.

Напомним, что в этом году в России выйдет в продажу Dongfeng 580. А модель АХ4 дилеры получат уже в следующем году.