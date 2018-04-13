Ещё
Dongfeng хочет наладить сборку авто в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Dongfeng хочет наладить сборку авто в России 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: daily-motor.ru
В настоящее время компания Dongfeng ещё не приняла решение по поводу того, будут ли в России работать производственные площадки для сборки автомобилей их бренда. Вопрос находится на стадии проработки возможных вариантов.
Впервые о перспективе развития китайского бренда в нашей стране рассказал генеральный директор отечественного представительства компании. По его словам, именно российский рынок является для китайцев стратегически важным, хотя машины модели Dongfeng и показывают достаточно скромные результаты продаж.
Компания не только рассматривает варианты о возможном строительстве собственного завода, но и обдумывает возможность выпускать свою продукцию на существующих отечественных мощностях. Одновременно с этим в Поднебесной есть недозагруженная площадка, которую также планируется задействовать в производстве.
Напомним, что в этом году в России выйдет в продажу Dongfeng 580. А модель АХ4 дилеры получат уже в следующем году.
Daily-Motor: последние новости
Названы самые надежные автомобили в мире Цены на иномарки в РФ вырастут Mercedes-Benz выпустит конкурента Tesla Model S
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Казахстан закрыл границу с Россией81
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Nissan X-Trail: кроссоверная радость1
Названы самые надежные автомобили3
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение