Dongfeng рассматривает возможность наладить сборку машин в России

Конкретных планов по выпуску автомобилей у компании пока нет, вопрос находится на стадии проработки вариантов.

О перспективах развития китайского бренда в стране в ходе интервью порталу «Карельские Вести» рассказал гендиректор российского представительства Dongfeng Ван Пэн . Согласно его словам, наш авторынок для компании является одним из стратегически важных. Так что, несмотря на довольно «скромный» объём продаж, в Dongfeng всё же задумываются об организации сборки машин марки в РФ.

На фото: Dongfeng AX7 Ван Пэн напомнил о тех словах министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова , которые касаются мер, предпринимаемых правительством для увеличения объёмов производства автомобилей в России. Он отметил, что все они «правильные», однако на данный момент для Dongfeng «это будущее». «Не забывайте, что мы в России только с 2014 года. Если у нас нет завода сейчас, это не значит, что его не будет», — пояснил глава местного представительства.

На фото: Dongfeng H30 Cross

Компания также думает о возможности выпускать свои машины в России на мощностях имеющихся заводов (в этом случае не придётся строить своё предприятие). Стоит отметить, что у Dongfeng есть внушительная доля акций в PSA Group. При этом в Калуге имеется недозагруженная площадка «ПСМА Рус», выпускающая в том числе Peugeot 408 Citroen C4 . В основе этих моделей — платформа PF2, на ней также базируется несколько машин DFM, так что наладить сборку можно при сравнительно небольших инвестициях и в сжатые сроки.

«Мы постоянно встречаемся с потенциальными партнёрами. И с той же Калугой, и, к примеру, с калининградским «Автотором», — сказал Ван Пэн, отвечая на вопрос журналиста о возможности организовать сборку на мощностях «ПСМА Рус». — Но это всегда двусторонний расчёт. Сборка же должна быть выгодна и заводу». Он добавил, что компания не оставляет эту тему и продолжает работать над вопросом.

Немногим ранее стало известно о том, что российскому рынку стоит готовиться к появлению новых кроссоверов марки: Fengguang 580 обещает поступить в продажу в 2018 году, а AX4 будет у дилеров Dongfeng в 2019-ом. Цены и комплектации этих моделей для РФ компания пока не раскрывает.

Отметим, на сегодняшний день самым популярным китайским автомобильным брендом в России является Lifan . За прошлый год дилерам марки удалось реализовать почти 17 000 машин, однако, несмотря на рост рынка в целом, продажи Лифана упали (на 3%). В течение первого квартала 2018-го автомобили бренда разошлись тиражом 3 332 единицы, что соответствует приросту на 1% к АППГ.

Однако даже самый востребованный китайский производитель не спешит строить в России собственный завод. Не так давно стало известно о том, что Lifan может потерять место в особой экономической зоне «Липецк», где ранее планировалось создать предприятие. Проект по факту оказался заморожен из-за спада спроса на новые автомобили в РФ. В компании решили подождать восстановления авторынка. Однако, если учесть, в какой ситуации он находится сейчас, это ожидание может затянуться.

Обо всех планах Dongfeng относительно нашего рынка читайте в интервью порталу «Карельские Вести» с главой российского подразделения компании.

По материалам: www.kolesa.ru