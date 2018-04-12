Dongfeng рассматривает возможность наладить сборку машин в России 

Конкретных планов по выпуску автомобилей у компании пока нет, вопрос находится на стадии проработки вариантов.
О перспективах развития китайского бренда в стране в ходе интервью порталу «Карельские Вести» рассказал гендиректор российского представительства Dongfeng Ван Пэн. Согласно его словам, наш авторынок для компании является одним из стратегически важных. Так что, несмотря на довольно «скромный» объём продаж, в Dongfeng всё же задумываются об организации сборки машин марки в РФ.
На фото: Dongfeng AX7 Ван Пэн напомнил о тех словах министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, которые касаются мер, предпринимаемых правительством для увеличения объёмов производства автомобилей в России. Он отметил, что все они «правильные», однако на данный момент для Dongfeng «это будущее». «Не забывайте, что мы в России только с 2014 года. Если у нас нет завода сейчас, это не значит, что его не будет», — пояснил глава местного представительства.
На фото: Dongfeng H30 Cross
Компания также думает о возможности выпускать свои машины в России на мощностях имеющихся заводов (в этом случае не придётся строить своё предприятие). Стоит отметить, что у Dongfeng есть внушительная доля акций в PSA Group. При этом в Калуге имеется недозагруженная площадка «ПСМА Рус», выпускающая в том числе Peugeot 408 и Citroen C4. В основе этих моделей — платформа PF2, на ней также базируется несколько машин DFM, так что наладить сборку можно при сравнительно небольших инвестициях и в сжатые сроки.
«Мы постоянно встречаемся с потенциальными партнёрами. И с той же Калугой, и, к примеру, с калининградским «Автотором», — сказал Ван Пэн, отвечая на вопрос журналиста о возможности организовать сборку на мощностях «ПСМА Рус». — Но это всегда двусторонний расчёт. Сборка же должна быть выгодна и заводу». Он добавил, что компания не оставляет эту тему и продолжает работать над вопросом.
Немногим ранее стало известно о том, что российскому рынку стоит готовиться к появлению новых кроссоверов марки: Fengguang 580 обещает поступить в продажу в 2018 году, а AX4 будет у дилеров Dongfeng в 2019-ом. Цены и комплектации этих моделей для РФ компания пока не раскрывает.
Отметим, на сегодняшний день самым популярным китайским автомобильным брендом в России является Lifan. За прошлый год дилерам марки удалось реализовать почти 17 000 машин, однако, несмотря на рост рынка в целом, продажи Лифана упали (на 3%). В течение первого квартала 2018-го автомобили бренда разошлись тиражом 3 332 единицы, что соответствует приросту на 1% к АППГ.
Однако даже самый востребованный китайский производитель не спешит строить в России собственный завод. Не так давно стало известно о том, что Lifan может потерять место в особой экономической зоне «Липецк», где ранее планировалось создать предприятие. Проект по факту оказался заморожен из-за спада спроса на новые автомобили в РФ. В компании решили подождать восстановления авторынка. Однако, если учесть, в какой ситуации он находится сейчас, это ожидание может затянуться.
Обо всех планах Dongfeng относительно нашего рынка читайте в интервью порталу «Карельские Вести» с главой российского подразделения компании.
По материалам: www.kolesa.ru