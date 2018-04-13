Неправильная тонировка авто «влетит в копеечку»

В России могут в 10 раз увеличить штрафы за неправильную тонировку авто

Сейчас лобовое и передние боковые стёкла по закону должны иметь процент светопропускаемости не ниже 70. Кроме того, допустима тёмная полоска в верхней части лобового стекла шириной не более 140 мм. Для задних и задних боковых стёкол автомобиля разрешена любая тонировка. Штраф же для нарушителей правил тонировки совсем незначительный — всего 500 рублей.

«Эта сумма абсолютно не пугает любителей наглухо затемнить свой автомобиль, — сказал депутат «Парламентской газете». — По данным МВД, в автосервисах в три раза увеличились заказы на тонировку. Поэтому я предлагаю увеличить штраф в 10 раз: это более солидные деньги, которые должны дисциплинировать автовладельцев».

В автосервисах в три раза увеличились заказы на тонировку. Поэтому я предлагаю увеличить штраф в 10 раз: это более солидные деньги, которые должны дисциплинировать автовладельцев. По словам законодателя, раньше любителей сверхнормативной тонировки останавливала обеспечительная мера по данному административному правонарушению — инспектор ГАИ мог снять с машины номерные знаки. Сегодня процедура снятия номера с автомобиля более не применяется. С октября 2013 года вступил в силу административный регламент, позволяющий водителям изготавливать дубликаты номеров не в ГАИ, а у частных предпринимателей. Это было вызвано участившимися случаями краж номерных знаков злоумышленниками. Таким образом для нарушителей правил тонировки остался только штраф 500 рублей.

В 2013 году Вячеслав Лысаков внёс в Госдуму похожий законопроект, предполагающий лишение водительских прав за неправильную тонировку. Однако Правительство дало отрицательный отзыв, посчитав санкцию слишком строгой.

«Поэтому я буду перевносить законопроект, на этот раз предусмотрев в документе наказание для нарушителей в виде штрафа в 5 тысяч рублей», — пояснил он.

По словам депутата, первоначальный законопроект технически легче отклонить и внести новую версию закона, которую уже предварительно поддержали в ГИБДД.

Ожидается, что документ будет внесён уже в весеннюю сессию. Вячеслав Лысаков подчеркнул, что его законопроект не представляет угрозы для законопослушных граждан.

«Автовладелец, который полностью тонирует свою машину, умышленно идёт на правонарушение, и должен быть чувствительно наказан, — пояснил он. — Я сторонник повышения штрафа за неправильно тонированную машину, но противник полного запрета на тонировку».

Ныне существующих норм вполне достаточно, полагает депутат, добавив, что можно было бы даже разрешить слегка затемнять передние боковые стёкла.

«Всё-таки 70 процентов светопропускаемости по ГОСТу — это практически прозрачное стекло, — пояснил он. — Гипотетически возможно этот показатель снизить до 50 процентов».