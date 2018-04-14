Ещё
«УАЗ» повысил цены на «Патриот» и «Пикап»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«УАЗ» повысил цены на внедорожник «Патриот» и модель «Пикап» 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Компания «УАЗ» увеличила цены в апреле 2018 года на две свои популярные модели на отечественном авторынке. Речь идет о внедорожнике «Патриот» и модели «Пикап». Удорожание затронуло исключительно автомобили, выпущенные в текущем году. Стоимость машин прошлогодней сборки осталась без изменений.
Внедорожник UAZ Patriot в этом месяце подорожал на 20 тысяч рублей во всех комплектациях. Отныне стоимость его базовой версии стартует с отметки в 719 тысяч рублей, а «топовой» — от 919 тысяч рублей.
UAZ Pickup вырос в цене в апреле на 21 тысячу рублей во всех модификациях за исключением базовой — ее стоимость поднялась на 50 тысяч рублей. В стартовой версии ценник модели «Пикап» сейчас начинается от 749 тысяч рублей, а в «топовой» — от 1 миллиона 65 тысяч рублей, пишут аналитики агенства «Автостат», основываясь на данных мониторинга цен в апреле 2018 года.
Daily-Motor: последние новости
Названы самые надежные автомобили в мире Внедорожник Mitsubishi Pajero постепенно покидает мировые рынки Раскрыта российская комплектация Lifan X70
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой4
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Момент ДТП под Вологдой записал видеорегистратор
Названы имена погибших в ДТП под Вологдой27
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение