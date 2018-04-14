«УАЗ» повысил цены на «Патриот» и «Пикап»

Компания «УАЗ» увеличила цены в апреле 2018 года на две свои популярные модели на отечественном авторынке. Речь идет о внедорожнике «Патриот» и модели «Пикап». Удорожание затронуло исключительно автомобили, выпущенные в текущем году. Стоимость машин прошлогодней сборки осталась без изменений.
Внедорожник UAZ Patriot в этом месяце подорожал на 20 тысяч рублей во всех комплектациях. Отныне стоимость его базовой версии стартует с отметки в 719 тысяч рублей, а «топовой» — от 919 тысяч рублей.
UAZ Pickup вырос в цене в апреле на 21 тысячу рублей во всех модификациях за исключением базовой — ее стоимость поднялась на 50 тысяч рублей. В стартовой версии ценник модели «Пикап» сейчас начинается от 749 тысяч рублей, а в «топовой» — от 1 миллиона 65 тысяч рублей, пишут аналитики агенства «Автостат», основываясь на данных мониторинга цен в апреле 2018 года.