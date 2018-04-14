«УАЗ» повысил цены на «Патриот» и «Пикап»

«УАЗ» повысил цены на внедорожник «Патриот» и модель «Пикап»

Компания « УАЗ » увеличила цены в апреле 2018 года на две свои популярные модели на отечественном авторынке. Речь идет о внедорожнике «Патриот» и модели «Пикап». Удорожание затронуло исключительно автомобили, выпущенные в текущем году. Стоимость машин прошлогодней сборки осталась без изменений.

Внедорожник UAZ Patriot в этом месяце подорожал на 20 тысяч рублей во всех комплектациях. Отныне стоимость его базовой версии стартует с отметки в 719 тысяч рублей, а «топовой» — от 919 тысяч рублей.