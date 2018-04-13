Штрафы за неправильную тонировку машин могут увеличиться в 10 раз

В настоящее время закон допускает светопропускаемость не ниже 70% лобового и передних боковых стекол. Кроме этого, допустима темная полоска, находящаяся в верхней части лобового стекла, ширина которой не превышает 140 мм. Для заднего стекла автомобиля и задних боковых стекол разрешена любая тонировка.

Штраф за нарушения правил тонировки составляет 500 рублей.

Как считает Лысаков, раньше любителей превышать допустимую меру тонировки останавливало то, что инспектор ГАИ имел полномочия снять с машины номерные знаки. Сегодня процедура снятия номера с автомобиля более не применяется и для нарушителей остался только денежный штраф.

В 2013 году Лысаковым был внес в Госдуму похожий проект, который предполагал лишение водительских прав за превышение уровня тонировки. Но санкция не получила поддержки, так как была сочтена слишком строгой.

Ожидается, что соответствующий документ будет внесен уже в весеннюю сессию. Депутат уточняет, что его законопроект не несет в себе никакой угрозы для законопослушных граждан.

Также Лысаков добавляет, что 70% светопропускаемости представляет собой почти прозрачное стекло, и гипотетически, этот показатель возможно снизить до 50%.

Ранее стало известно, что сотрудники дорожной полиции больше не будут спускать мажорам с рук нарушение правил дорожного движения.