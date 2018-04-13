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«Заряженный» Aston Martin Rapide AMR тестируют на Нюрбургринге
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«Заряженный» Aston Martin Rapide AMR тестируют на Нюрбургринге 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: Motor1
На «Северной петле» Нюрбургринга замечен тестовый прототип «заряженной» модели Aston Martin Rapide AMR. Ожидается, что официальная премьера высокопроизводительного 4-дверного автомобиля состоится в ближайшее время.
Напомним, в рамках Женевского автосалона 2017 года британская компания Aston Martin официально представила новый бренд AMR (Aston Martin Racing), который будет заниматься выпуском «заряженных» и спортивных моделей.
Мало того, производитель показал модель Aston Martin Rapide AMR, но информацией о дате старта продаж такого автомобиля ничего не сообщил. Как показывают шпионские фотографии, дебют машины «не за горами».
От обычной модели «заряженный» Aston Martin Rapide AMR будет отличаться обширным лечением карбона, оптимизированным аэродинамическим обвесом и гоночными компонентами. Предполагается, что хардкорный автомобиль будет питаться от доработанного двигателя 6.0 V12, отдача которого составит до 600 сил.
Помимо всего прочего, «заряженная» машина получит 21-дюймовые колёса, более эффективные тормозные механизмы и, как уже отмечалось, пересмотренный аэродинамический обвес из углеродного волокна. Очевидно, что в салоне Aston Martin Rapide AMR появится много кожа, алькантары и карбона.
По предварительной информации, тираж «заряженной» модели Aston Martin Rapide AMR составит порядка 210 единиц. Повторимся, премьера экстремального авто ожидается в текущем году.
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