В ГИБДД ответили на предложение о переэкзаменовке водителей

Глава ГИБДД ответил на предложение о переэкзаменовке автомобилистов

Глава ГИБДД Михаил Черников выступил против переэкзаменовки автомобилистов на знание правил дорожного движения по истечении срока водительских удостоверений. Об этом информирует ТАСС

«Фактически никаких требований о сдаче экзаменов нет. Единственное (что необходимо) — это медицинский контроль и соответствующее обновление в базе данных, это делается в режиме наших госуслуг», — сказал он.

По его словам, «проблем никаких нет, и поэтому что-то новое изобретать смысла нет, иначе мы выйдем из общепринятых международных норм и правил».

Также он ответил на уточняющий вопрос, придётся ли водителям в ближайшее время проходить переэкзаменовку. Черников заверил, что «абсолютно ничего» сдавать им не потребуется.

В феврале стало известно, что ГИБДД не планирует вводить повторные экзамены по теории для водителей.