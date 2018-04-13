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В ГИБДД ответили на предложение о переэкзаменовке водителей
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Глава ГИБДД ответил на предложение о переэкзаменовке автомобилистов 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава ГИБДД Михаил Черников выступил против переэкзаменовки автомобилистов на знание правил дорожного движения по истечении срока водительских удостоверений. Об этом информирует ТАСС.
«Фактически никаких требований о сдаче экзаменов нет. Единственное (что необходимо) — это медицинский контроль и соответствующее обновление в базе данных, это делается в режиме наших госуслуг», — сказал он.
По его словам, «проблем никаких нет, и поэтому что-то новое изобретать смысла нет, иначе мы выйдем из общепринятых международных норм и правил».
Также он ответил на уточняющий вопрос, придётся ли водителям в ближайшее время проходить переэкзаменовку. Черников заверил, что «абсолютно ничего» сдавать им не потребуется.
В феврале стало известно, что ГИБДД не планирует вводить повторные экзамены по теории для водителей.
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