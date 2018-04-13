Следующий Chevrolet Bolt дебютирует в 2025 году

Следующее поколение модели Chevrolet Bolt официально дебютирует в 2025 году. Об этом сообщает авторитетное издание Autoforecast Solutions, ссылаясь на собственные источники в руководстве концерна General Motors.

Напомним, что Chevrolet Bolt, а также модель Opel Ampera-e, присутствуют на рынке с 2016 года. Как отмечает ресурс, в настоящее время производитель активно работает над вторым поколением автомобиля.

Как отмечает издание, следующее поколение Chevrolet Bolt EV будет построено на совершенно новой платформе, которую концерн General Motors разрабатывает для электромобилей. Предполагается, что на этой «тележке» будет построена электрическая версия модели Cruise новой генерации.

Скорее всего, электрический хэтчбек Chevrolet Bolt EV второго поколения будет укомплектован более ёмкой аккумуляторной батареей, а также более мощным электромотором. Напомним, что актуальная версия модели оснащается 200-сильным двигателем (360 Нм). Ускорение с 0 до 100 км/ч — 6,5 секунды. Запас хода — около 383 км.

Также издание отмечает, что концерн General Motors планирует построить на новой платформе порядка девяти новых моделей, часть из которых будет относиться к популярному сегменту SUV. подробная информация о новинках пока не доступна.