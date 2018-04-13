Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы 

Если соблюдать правила дорожного движения и грамотно парковаться, то вполне можно сэкономить и даже накопить на дорогое авто. Рабочих на элитном автомобиле засняли в центре столицы. Сотрудники коммунальных служб в форменных жилетах и касках облюбовали красный кабриолет Ferrari. Снявшие видео очевидцы уверены, что мужчины нашли клад и разумно распорядились сокровищами. Нельзя не отметить, что коммунальщики выглядят очень стильно, ведь цвет машины они выбрали под цвет одежды. Да и ведут себя мужчины обыденно, не выказывая удивления от происходящего.