Xpeng готовится запустить автономный кроссовер G3

Китайский автомобильный стартап под названием Xiaopeng Motors (также известный как Xpeng Motors), вооружившись поддержкой Alibaba планирует выпустить электрический автомобиль, который сможет составить конкуренцию Tesla

Autonews сообщает, основатель компании Хе Сяопен планирует привлечь дополнительные инвестиции в размере 2,7 миллиардов долларов, в то время как известные производители Alibaba и Foxconn уже вложили в Xiaopeng Motors 350 миллиардов долларов. Отмечается, Xpeng намерена максимально использовать постоянно растущий спрос на электрические автомобили в Китае, а также объединить усилия с Alibaba, чтобы тот в свою очередь обеспечил доступ к картам и облачным IT продуктам. В конце апреля компания Xiaopeng планирует открыть книгу заказов на кроссовер G3, представленный в рамках международной выставки потребительской электроники CES 2018. Автомобиль имеет достаточно привлекательный дизайн, внутри располагается 12,3-дюймовый дисплей, заменяющий приборную панель, а также сенсорная 15,6-дюймовая информационно-развлекательная система. Помимо этого, G3 имеет две фронтальные камеры, две оковые камеры, четыре панорамные камеры, три радара, работающих в миллиметровом диапазоне, 12 ультразвуковых сенсоров и две интеллектуальных камеры внутри салона. Напоминаем, компания не уточняет, какой уровень автономного вождения имеет Xpeng G3, однако наличие вышеуказанных компонентов наталкивает на мысль, что модель будет использовать технологии 5-го уровня.