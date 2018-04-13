В «Квадре» рассказали об отношении регионов к новой модели рынка тепла

КРАСНОЯРСК 13 апр — РИА Новости . Российские регионы пока настороженно относятся к перспективам внедрения новой модели рынка тепла, отмечает замгендиректора по экономике «Квадры» Светлана Никонова

"С учетом того, что нормативное законодательство еще дорабатывается, регионы пока, конечно, настороженно относятся к перспективам реализации этой модели", — рассказала она в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.

По ее словам, компании в прошлом году удалось подписать в нескольких городах своего присутствия, таких как Воронеж, Тамбов, Курск, протокольные документы, которые фиксируют намерения обеих сторон внедрять новую модель рынка тепла. В феврале Никонова говорила, что одним из главных факторов, сдерживающих введение новой модели, является непонимание со стороны руководителей регионов и муниципалитетов последствий ее реализации.

Цена на теплоэнергию для потребителей в рамках новой модели будет определяться не по методу «затраты плюс» (ежегодно формируется региональными регуляторами на основе расходов, заявленных компанией), а по принципу альтернативной котельной. Будет задан лишь потолок цены на теплоэнергию. Верхняя планка цены за одну гигакалорию будет формироваться исходя из расчета, сколько бы затратил потребитель, возьмись он построить котельную самостоятельно.

Предполагается, что новая модель рынка тепла сделает стоимость теплоэнергии более предсказуемой и решит проблему высокой изношенности инфраструктуры за счет привлечения инвесторов в отрасль. Новая модель теплоснабжения не является обязательной для регионов и принимается исходя из решения муниципальных и региональных властей. Местные власти, в свою очередь, не раз признавались, что опасаются существенного роста цен на теплоэнергию после введения в регионе новой модели тепла.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.