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«Квадра» ведёт переговоры о переходе на новую модель рынка тепла Воронежа, Тамбова и Курска
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«Квадра» ведёт переговоры о переходе на новую модель рынка тепла Воронежа, Тамбова и Курска 

Rambler News Service 1 час назад
Энергетическая компания «Квадра» может реализовать проекты по переводу нескольких городов Центрального федерального округа, таких как Воронеж, Тамбов, Курск, на новую модель рынка тепла — тарифообразования по методу «альтернативной котельной». Об этом заявила в ходе Красноярского экономического форума заместитель гендиректора «Квадры» по экономике Светлана Никонова.
«В октябре нам удалось подписать с несколькими регионами — Воронеж, Тамбов, Курск — протокольные документы, которые фиксируют намерения обеих сторон идти по этому пути», — сказала она, рассказывая о планах компании по переходу к новой модели рынка тепла.
Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года. Новая модель рынка тепла предполагает введение свободного ценообразования по принципу «альтернативной котельной».
Сейчас государство регулирует тарифы на тепло, они устанавливаются в регионах. При новой модели будет установлена предельная цена, так называемый тариф альтернативной котельной. Единая теплоснабжающая организация станет единым закупщиком и поставщиком тепла в зоне своей деятельности. Стоимость тепла в регионе не должна будет превышать расчетную стоимость тепла от локальной котельной. Переход на новую модель возможен только с согласия самого региона.
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