«Квадра» ведёт переговоры о переходе на новую модель рынка тепла Воронежа, Тамбова и Курска

Энергетическая компания «Квадра» может реализовать проекты по переводу нескольких городов Центрального федерального округа, таких как Воронеж, Тамбов, Курск, на новую модель рынка тепла — тарифообразования по методу «альтернативной котельной». Об этом заявила в ходе Красноярского экономического форума заместитель гендиректора «Квадры» по экономике Светлана Никонова

«В октябре нам удалось подписать с несколькими регионами — Воронеж, Тамбов, Курск — протокольные документы, которые фиксируют намерения обеих сторон идти по этому пути», — сказала она, рассказывая о планах компании по переходу к новой модели рынка тепла.

Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года. Новая модель рынка тепла предполагает введение свободного ценообразования по принципу «альтернативной котельной».

Сейчас государство регулирует тарифы на тепло, они устанавливаются в регионах. При новой модели будет установлена предельная цена, так называемый тариф альтернативной котельной. Единая теплоснабжающая организация станет единым закупщиком и поставщиком тепла в зоне своей деятельности. Стоимость тепла в регионе не должна будет превышать расчетную стоимость тепла от локальной котельной. Переход на новую модель возможен только с согласия самого региона.