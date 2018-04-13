Ещё
Штраф за тонировку сделают «пугающим»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Штраф за тонировку сделают «пугающим» 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков намерен вынести на рассмотрение парламента законопроект об увеличении штрафа за неправильную тонировку в 10 раз. Об этом он рассказал «Парламентской газете».
По словам первого зампреда думского комитета по госстроительству и законодательству, нынешний размер взыскания, 500 рублей, «не пугает» нарушителей, а его рост до пяти тысяч способен «дисциплинировать» водителей.
«Это более солидные деньги», — уверен он.
Кроме того, Лысаков отметил, что его инициативу уже предварительно поддержала Госавтоинспекция.
Действующие правила тонировки подразумевают, что лобовое и передние боковые стекла должны иметь 70-процентную светопропускаемость. Также возможно размещение в верхней части лобового стекла полоски шириной не более 140 миллиметров.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД80
Казахстан закрыл границу с Россией81
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Nissan X-Trail: кроссоверная радость
Atlas стал бестселлером Geely в России
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение