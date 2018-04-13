Штраф за тонировку сделают «пугающим»

По словам первого зампреда думского комитета по госстроительству и законодательству, нынешний размер взыскания, 500 рублей, «не пугает» нарушителей, а его рост до пяти тысяч способен «дисциплинировать» водителей.

«Это более солидные деньги», — уверен он.

Кроме того, Лысаков отметил, что его инициативу уже предварительно поддержала Госавтоинспекция

Действующие правила тонировки подразумевают, что лобовое и передние боковые стекла должны иметь 70-процентную светопропускаемость. Также возможно размещение в верхней части лобового стекла полоски шириной не более 140 миллиметров.