Москва на 40% увеличит количество дорожных камер

Москва серьезно увеличит количество дорожных камер

Столица увешана комплексами фиксации нарушений, как новогодняя елка игрушками. Но и это еще не предел! До конца года московские власти совместно с ГИБДД введут в строй еще 740 новых камер. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сегодня на дорогах мегаполиса работают 1,45 тысячи стационарных камер и 370 мобильных («Парконы» и «Паркрайты»). В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) пояснили, что ожидается установка 600 новых стационарных камер и подключение еще 140 «Парконов». Стационарные приборы установят до ноября, адреса будут определены совместно с ГИБДД. Скорее всего, речь пойдет о магистралях, где выявлены очаги аварийности. Это МКАД, Дмитровское, Каширское, Варшавское шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинский проспект, проспект Мира.

Несколько сотен приборов планируется установить на перекрестках и переходах, где водители отказываются уступить дорогу пешеходам. В Москве до недавних пор работала единственная камера, способная фиксировать подобный вид нарушения. По данным ГИБДД, в 2017 году в городе выявлено 1,4 тысячи наездов на пешеходов на «зебрах», в 50% случаев виноваты водители. Несмотря на эти цифры, ужесточают контроль только за водителями, причем сам алгоритм выявления нарушения камерами «сырой» и вызывает массу нареканий.

Новые камеры будут работать «по арендной схеме», отмечают в ЦОДД. В мае 2018 года пройдет тендер по выбору компании, которая установит комплексы, будет их обслуживать и передавать информацию в центр обработки данных на протяжении пяти лет. Объем планируемых затрат в ЦОДД официально не раскрывают.

По данным Госавтоинспекции, в 2017 году в Москве с помощью камер было вынесено более 24 миллиона штрафных постановлений. За год прирост составил более 10 миллионов «писем счастья», до этого их количество ежегодно росло на два-три миллиона. Московские камеры на данный момент способны выявлять 39 составов нарушений.