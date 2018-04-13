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Mercedes-AMG выпустит конкурента Porsche Cayman
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Mercedes-AMG выпустит конкурента Porsche Cayman 

LiveCars.Ru 17 часов назад
Фото: Mercedes-AMG
В ближайшее время компания Mercedes-AMG планирует расширить свой модельный ряд за счёт нового компактного автомобиля, который сможет навязать конкуренцию Porsche 718 Cayman/Boxster. Об этом в интервью изданию Autocar рассказал руководитель подразделения Тобиас Моэрс.
Напомним. В настоящее время линейка Mercedes-AMG включает две собственные модели. Это: спорткар Mercedes-AMG GT (купе/родстер) и лифтбек Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Ранее предполагалось, что спортивное подразделение выпустит автомобиль сегмента SUV, но руководитель компании отбросил этот вариант.
В беседе с журналистами Тобиас Моэрс заявил, что «кроссоверы и внедорожники бренда Mercedes-Benz располагают "заряженными" версиями AMG, и свободного слота под модель такого типа сейчас просто нет».
В свою очередь, босс компании Mercedes-AMG не раскрыл какой именно будет новая модель, но по неофициальным данным производитель планирует выпустить компактный спортивный автомобиль, который окажется на ступеньку ниже Mercedes-AMG GT и сможет побороться за потребителя с моделями Porsche 718 Cayman/Boxster.
К сожалению, никакой дополнительной информации о «заряженной» новинке от Mercedes-AMG в настоящее время нет. Также нет данных о том, когда компания планирует официально представить автомобиль.
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