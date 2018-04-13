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В России отозвали не ту «Мазду»
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В России отозвали не ту «Мазду» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии («Росстандарт») предоставило неверную информацию о сервисной кампании Mazda. Из-за ошибки, допущенной российским офисом производителя, вместо седана Mazda6 был объявлен отзыв кроссоверов CX-5. Об этом говорится на сайте «Росстандарта».
Помимио модели, остальная информация о сервисной кампании остается верной. В соответствии с корректными данными, производитель отзывает 20 030 седанов Mazda6, проданных с ноября 2012-го по сентябрь 2015 года.
Эти машины должны быть оснащены стояночным тормозом с тросовым приводом, у которого обнаружили недостаточную герметичность чехла заднего тормозного суппорта. Из-за этого детали механизма могут подвергаться коррозии.
Автомобилям, попавшим под отзыв, проверят тормозные суппорты и заменят защитные чехлы. В случае обнаружения коррозии, поменяют и сами механизмы.
В феврале текущего года по такой же причине отозвали еще 1758 седанов Mazda6.
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