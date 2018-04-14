Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ

Названы самые продаваемые новые иномарки в России

Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых продаваемых иномарок в России по итогам первых трех месяцев 2018 года.

Первое место рейтинга занимает KIA Rio. В начале года продано уже более 25 тысяч единиц данной модели автомобилей. На второй строчке списка расположился Hyundai Creta, который разошелся за первые три месяца тиражом почти в 16 тысяч экземпляров. Замкнул тройку самых продаваемых Hyundai Solaris . В начале года реализовали более 14 тысяч единиц.

Всего в России за первые три месяца 2018 года реализовано 295 тысяч новых иномарок.