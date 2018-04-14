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Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
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Названы самые продаваемые новые иномарки в России 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: Fotolia / Руслан Бородин
Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых продаваемых иномарок в России по итогам первых трех месяцев 2018 года.
Первое место рейтинга занимает KIA Rio. В начале года продано уже более 25 тысяч единиц данной модели автомобилей. На второй строчке списка расположился Hyundai Creta, который разошелся за первые три месяца тиражом почти в 16 тысяч экземпляров. Замкнул тройку самых продаваемых Hyundai Solaris. В начале года реализовали более 14 тысяч единиц.
В список самых продаваемых новых иномарок также вошли Volkswagen Polo, Renault Duster, Skoda Rapid, Renault Kaptur, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan и Renault Sandero.
Всего в России за первые три месяца 2018 года реализовано 295 тысяч новых иномарок.
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