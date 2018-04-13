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Сыну основателя Lotus подарили трековое купе Evora
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Сыну основателя Lotus подарили трековое купе Evora 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor
Руководитель британской марки Lotus Жан-Марк Жале лично передал ключи от нового спорткара Evora GT410 Sport сыну основателя марки Колина Чепмана Клайву. Событие приурочили к 70-летней годовщине выпуска первой машины Чепмана, известной под названием Lotus Mark I.
Экстремальные суперкары с механическими коробками передач
«Это отличный повод для нас и Classic Team Lotus (директором этой организации, занимающейся наследием «классической» команды Формулы-1, является Клайв Чепман) объединиться, чтобы отпраздновать важное событие в истории марки, — говорит Жале. — Evora GT410 Sport максимально точно соответствует идеям, заложенным Колином Чепманом в свой первый автомобиль».
Спорткар Lotus Evora GT410 Sport компания представила в январе текущего года. Модель получила аэродинамические элементы от старшей трековой модификации с индексом 430-й и 3,5-литровую «шестерку» с механическим нагнетателем, развивающую 416 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Спорткар может комплектоваться шестиступенчатой механической коробкой передач или шестидиапазонным «автоматом».
С нуля до 96 километров в час Evora GT410 Sport разгоняется за 3,9 секунды (четыре секунды для машин с АКП). Максимальная скорость — 305 километров в час.
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