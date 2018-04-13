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Volkswagen Jetta предстал в обновленном виде
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Volkswagen Jetta предстал в обновленном виде 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Немецкий автогигант VW представил Jetta в варианте 2019 года.
Данный автомобиль выделяется спортивными чертами.
Покупателям новая машина станет доступной уже в конце этого года. Базовое исполнение VW обойдется будущему хозяину в 18 500 долларов. За эту сумму владелец получит транспорт с двигателем в 1,4 литра с мощностью 147 лошадиных сил.
Более заряженные версии появятся немного позднее. Однако сейчас доступен в сети виртуальный путеводитель по конструкторским решениям.
Интересно, что новый Jetta успешно сочетает в себе консерватизм и современные тенденции. Можно выделить стильный передний бампер и ярко красную линию на решетке радиатора.
Сзади все осталось без изменений — тот же самый старый добрый Jetta. Впрочем, эффекта добавляют обновленные колеса и расцветка кузова.
Автомобиль доступен в разных комплектациях. Если говорить о варианте Volkswagen Jetta индексом GLI, то на нем будет установлен двигатель в 2 литра и мощностью 220 лошадиных сил.
Цена на эту машину стартует от 26 945 $.
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