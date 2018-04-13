Ещё
Skoda создаст кабриолет-кроссовер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Skoda создаст кабриолет-кроссовер 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Такой необычный и экспериментальный тип кузова, как кросс-кабриолет, уже опробовали Nissan и Range Rover, а скоро должен лишиться крыши и новый компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. Skoda тоже решила не оставаться в стороне и задумалась над подобным проектом, доверив его разработку… студентам.
Учащиеся собственного технического училища Skoda получили необычное задание — лишить крыши новый компактный кроссовер Skoda Karoq. Правда, соответствующий проект останется в статусе прототипа, и выпускать такую модель серийно чехи пока не планируют (по крайней мере, пока).
Заниматься проектом будет команда из 20 студентов в возрасте 17 и 18 лет, которые обучаются разным техническим специальностям. Подробности проекта пока не раскрываются, есть только несколько фотографий с начала процесса переделки и один скетч, который довольно красноречиво говорит о том, насколько радикальные переделки ждут Karoq. Модель, очевидно, лишится задних дверей — а возможно, и заднего ряда кресел в принципе. Зато появится дополнительное пространство, куда будет "прятаться" складная крыша.
Создание студентами прототипов на базе разнообразных моделей Skoda становится уже доброй традицией, начавшейся еще в 2014 году. Сначала был представлен двухместный открытый вариант компактной малолитражки Skoda Citigo, на следующий год под студенческий нож попала Skoda Fabia, которую превратили в довольно симпатичный компактный пикап.
Затем в 2016 году учащиеся представили свой вариант модели Rapid Spaceback, которое превратилось в купе, а в прошлом году героем студенческого проекта снова стал малыш Citigo — его электрическую версию переделали в легкий пляжный багги без крыши и дверей.
Свой проект 2018 года на базе Skoda Karoq студенты представят в июне.
Вести.Ru: последние новости
10 самых надежных автомобилей На мосту в Крым начали наносить разметку Штраф за тонировку может вырасти в десять раз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы имена погибших в ДТП под Вологдой2
Пил и рулил: как прокурора снимали на видео30
Семь человек погибли в ДТП в Вологодской области3
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение