Skoda создаст кабриолет-кроссовер

Такой необычный и экспериментальный тип кузова, как кросс-кабриолет, уже опробовали Nissan и Range Rover , а скоро должен лишиться крыши и новый компактный кроссовер Volkswagen T-Roc Skoda тоже решила не оставаться в стороне и задумалась над подобным проектом, доверив его разработку… студентам.

Учащиеся собственного технического училища Skoda получили необычное задание — лишить крыши новый компактный кроссовер Skoda Karoq . Правда, соответствующий проект останется в статусе прототипа, и выпускать такую модель серийно чехи пока не планируют (по крайней мере, пока).

Заниматься проектом будет команда из 20 студентов в возрасте 17 и 18 лет, которые обучаются разным техническим специальностям. Подробности проекта пока не раскрываются, есть только несколько фотографий с начала процесса переделки и один скетч, который довольно красноречиво говорит о том, насколько радикальные переделки ждут Karoq. Модель, очевидно, лишится задних дверей — а возможно, и заднего ряда кресел в принципе. Зато появится дополнительное пространство, куда будет "прятаться" складная крыша.

Создание студентами прототипов на базе разнообразных моделей Skoda становится уже доброй традицией, начавшейся еще в 2014 году. Сначала был представлен двухместный открытый вариант компактной малолитражки Skoda Citigo , на следующий год под студенческий нож попала Skoda Fabia , которую превратили в довольно симпатичный компактный пикап.

Затем в 2016 году учащиеся представили свой вариант модели Rapid Spaceback, которое превратилось в купе, а в прошлом году героем студенческого проекта снова стал малыш Citigo — его электрическую версию переделали в легкий пляжный багги без крыши и дверей.

Свой проект 2018 года на базе Skoda Karoq студенты представят в июне.