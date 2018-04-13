Mercedes вместе с Maybach готовят сюрприз

Mercedes-Maybach планирует представить люксовую новинку на предстоящем автосалоне в Пекине.

Пока же в сети можно увидеть тизерный видеоролик продолжительностью в 30 секунд. Из него пока трудно получить основные сведения о прототипе.

Известно лишь, что прототип представляет собой внедорожник и будет принадлежать к премиум-сегменту.

Внутри салона можно встретить многочисленные логотипы, напоминающие о бренде Maybach . Задние сидения отделены от переднего отсека стильной консолью.

Стекло, тоже заднее, скорее всего, будет выполнено в классическом стиле, который можно наблюдать на примере прототипа Vision Mercedes-Maybach 6 показанного еще в 2016 году.

Машина будет оснащена информационной системой Comand. Также предусмотрены три вспомогательных дисплея, которые будут помогать в управлении автомобилем.

Концепт также отличает множество алюминиевых деталей. Их можно встретить на рулевом колесе, центральной консоли. Кроме того, дополнительно подчеркивают интерьер элементы из кожи и дерева.