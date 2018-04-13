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Посчитали-прослезились: сколько стоит LED-оптика Renault Kaptur
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Посчитали-прослезились: сколько стоит LED-оптика Renault Kaptur 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Renault, пожалуй, первой в бюджетном сегменте предложила светодиодную головную оптику, установив ее на популярный Kaptur. И вроде бы надо радоваться, но не получается — стоимость замены таких фар станет для владельца настоящим потрясением!
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